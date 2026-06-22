Un policier perd la vie en service

Une importante opération policière est en cours dans le secteur Côte-des-Neiges à Montréal en raison de la présence d'au moins un tireur actif.

Les autorités confirment le décès de deux personnes, soit un suspect abattu et un policier mort des suites de ses blessures.

Un deuxième suspect, possiblement vêtu d'une tenue militaire, est actuellement recherché à 14h15.

Le périmètre, situé près de l'avenue Plamondon et du boulevard Décarie, est massivement sécurisé par le SPVM et la SQ.

Un possible guet-apens ou acte terroriste est évoqué, et la population est appelée à se barricader en attendant les points de presse officiels.

Écoutez Carl Marchand, journaliste de Cogeco Nouvelles et Paul Laurier, ex-enquêteur, brosser le portrait de la situation d'urgence, lundi au Midi.