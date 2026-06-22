Tragédie à Montréal

Une importante opération policière se poursuit dans le secteur Côte-des-Neiges à Montréal après une fusillade mortelle.

Le bilan actuel fait état d'un policier décédé, d'un citoyen ayant perdu la vie et d'une policière dans un état critique.

Sur place, le déploiement du SPVM et de la Sûreté du Québec est massif, incluant un véhicule blindé.

La thèse d'un guet-apens prémédité se confirme.

Le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, s'est dit profondément ébranlé et a annoncé la mise en place d'une cellule de crise par la première ministre.

Écoutez Carl Marchand, Fadwa Lapierre et le point de presse de Ian Lafrenière, lundi au Midi avec Valérie Beaudoin.