Fusillade à Montréal: au moins trois morts

Le bilan de la fusillade à Côte-des-Neiges s’est alourdi à trois morts.

Le SPVM confirme le décès d’un policier, d’un citoyen se trouvant au mauvais endroit et d’un suspect d’origine albertaine, abattu par les forces de l’ordre alors qu'il portait une tenue militaire.

Une policière repose également dans un état grave.

Un deuxième suspect armé et dangereux est toujours en fuite, forçant le confinement de la population.

Le secteur est bouclé, entraînant la fermeture de l'autoroute Décarie et de l'Oratoire Saint-Joseph.

Une enquête du BEI débutera sous peu.

Écoutez Any Guillemette, journaliste à Cogeco Nouvelles et Roger Ferland, retraité du SPVQ, décrire la situation lundi au micro de Valérie Beaudoin.