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Fusillade à Montréal: au moins trois morts

Côte-des-Neiges: fermeture de l'autoroute Décarie et implication du BEI

par 98.5

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14:51

Entendu dans

Le midi

le 22 juin 2026 14:26

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Any Guillemette
Any Guillemette
Côte-des-Neiges: fermeture de l'autoroute Décarie et implication du BEI
Le midi / Cogeco Média

Le bilan de la fusillade à Côte-des-Neiges s’est alourdi à trois morts.

Le SPVM confirme le décès d’un policier, d’un citoyen se trouvant au mauvais endroit et d’un suspect d’origine albertaine, abattu par les forces de l’ordre alors qu'il portait une tenue militaire.

Une policière repose également dans un état grave.

Un deuxième suspect armé et dangereux est toujours en fuite, forçant le confinement de la population.

Le secteur est bouclé, entraînant la fermeture de l'autoroute Décarie et de l'Oratoire Saint-Joseph.

Une enquête du BEI débutera sous peu.

Écoutez Any Guillemette, journaliste à Cogeco Nouvelles et Roger Ferland, retraité du SPVQ, décrire la situation lundi au micro de Valérie Beaudoin. 

«On ne finit pas une opération tant qu’on n’est pas certain qu’il n’y a pas un deuxième ou un troisième suspect caché»

Roger Ferland, retraité du SPVQ

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