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Rapport de la commissaire à l'éthique

Sona Lakhoyan blâmée: «Charles Milliard était décontenancé»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 mai 2026 07:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Sona Lakhoyan blâmée: «Charles Milliard était décontenancé»
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

La commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, a remis un rapport dévastateur sur la députée indépendante Sona Lakhoyan Olivier.

Cette dernière a transformé son bureau de circonscription de Chomedey en un véritable quartier général partisan pour appuyer la candidature de Pablo Rodriguez, utilisant le personnel et les locaux parlementaires de manière illégale.

Écoutez le chroniqueur de Louis Lacroix analyser les conséquences du rapport visant Sona Lakhoyan, vendredi, à Lagacé le matin.

La commissaire souligne non seulement l'utilisation abusive des ressources publiques, mais aussi les manœuvres de l'élue pour entraver l'enquête, notamment en tentant d'influencer son personnel et en modifiant les paramètres d'un compte WhatsApp pour dissimuler des preuves. 

«Charles Milliard était décontenancé par ce qui s'est passé. Premièrement, par les gestes de Mme Lakhoyan, mais aussi parce que ces gestes-là le visaient directement [...] Il a été "fessé" de voir à quel point il y avait cette organisation contre lui...»

Louis Lacroix

Autre sujet abordé

  • Youri Chassin, député indépendant, a bloqué l'adoption accélérée de la nouvelle carte électorale, maintenant le statu quo à 125 comtés.

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