Rapport de la commissaire à l'éthique

La commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, a remis un rapport dévastateur sur la députée indépendante Sona Lakhoyan Olivier.

Cette dernière a transformé son bureau de circonscription de Chomedey en un véritable quartier général partisan pour appuyer la candidature de Pablo Rodriguez, utilisant le personnel et les locaux parlementaires de manière illégale.

Écoutez le chroniqueur de Louis Lacroix analyser les conséquences du rapport visant Sona Lakhoyan, vendredi, à Lagacé le matin.

La commissaire souligne non seulement l'utilisation abusive des ressources publiques, mais aussi les manœuvres de l'élue pour entraver l'enquête, notamment en tentant d'influencer son personnel et en modifiant les paramètres d'un compte WhatsApp pour dissimuler des preuves.