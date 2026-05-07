À l’occasion de la sortie de la série Bon Cop, Bad Cop sur Crave, Patrick Huard s’est confié à Patrick Lagacé sur l’évolution de cette franchise culte.

L'acteur et auteur explique avoir voulu «éclater» la formule pour offrir une place centrale aux personnages féminins et autochtones, loin des clichés.

Au-delà de la fiction, Huard livre un plaidoyer vibrant pour l’industrie culturelle québécoise, actuellement au «point de rupture».

Ayant lui-même renoncé à ses cachets pour le développement du projet, il rappelle que l'art n'est pas une dépense, mais un investissement rentable et essentiel à notre identité.

Écoutez Patrick Huard, animateur, humoriste, comédien, producteur et réalisateur, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.