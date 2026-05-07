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Série «Bon Cop, Bad Cop»

«Je ne suis pas capable d'écrire contre mes valeurs» -Patrick Huard

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 mai 2026 09:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Je ne suis pas capable d'écrire contre mes valeurs» -Patrick Huard
Patrick Huard explique la création de la série télévisée «Bon Cop, Bad Cop» sur Crave. / Cogeco Média

À l’occasion de la sortie de la série Bon Cop, Bad Cop sur Crave, Patrick Huard s’est confié à Patrick Lagacé sur l’évolution de cette franchise culte.

L'acteur et auteur explique avoir voulu «éclater» la formule pour offrir une place centrale aux personnages féminins et autochtones, loin des clichés.

Au-delà de la fiction, Huard livre un plaidoyer vibrant pour l’industrie culturelle québécoise, actuellement au «point de rupture».

Ayant lui-même renoncé à ses cachets pour le développement du projet, il rappelle que l'art n'est pas une dépense, mais un investissement rentable et essentiel à notre identité.

Écoutez Patrick Huard, animateur, humoriste, comédien, producteur et réalisateur, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin. 

«Sans art, l’être humain est un animal, c’est tout. Votre char a été dessiné par un artiste, le linge que vous portez a été designé par des artistes. On vit dans l’art tous les jours.»

Patrick Huard

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