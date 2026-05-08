La Victoire de Montréal a signé un gain de 2-1 contre le Frost du Minnesota jeudi soir à St. Paul, prenant ainsi les devants 2-1 dans cette série trois de cinq.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque réagir à la victoire de la Victoire de Montréal lors du troisième match de la série face au Frost.

Il s'agit de la toute première victoire de la formation montréalaise en temps réglementaire à l'étranger lors des séries éliminatoires de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

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