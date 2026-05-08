La fièvre des séries des Canadiens

Le chroniqueur Frédéric Labelle raconte l'incroyable histoire de Perry Clinton, un habitant de la Gold Coast en Australie, devenu l'un des partisans les plus passionnés des Canadiens de Montréal.

Sa ferveur, née d'une histoire d'amour avec une Montréalaise, l'a mené à une immersion totale dans la culture québécoise, malgré les 15 000 kilomètres qui le séparent du Centre Bell.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Après avoir attiré l'attention de Chantal Machabée et de Cole Caufield sur les réseaux sociaux, Perry a été invité par Air Canada à vivre son rêve. Arrivé en sol québécois cette semaine, il assistera au match de dimanche soir au Centre Bell.