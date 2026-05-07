Match no. 2 de la série, vendredi soir

Pour débuter sa chronique sportive, Meeker Guerrier met l'accent sur la nécessité pour les Canadiens de Montréal d'avoir une «mémoire à court terme» après sa défaite de 4-2 contre les Sabres.
Malgré ce revers, l'équipe demeure positive, considérant les Sabres comme une équipe talentueuse mais encore «prenable».
Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, jeudi après-midi au Québec maintenant.
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