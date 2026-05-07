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Match no. 2 de la série, vendredi soir

Canadiens: «repartir à zéro» pour oublier la défaite à Buffalo

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 mai 2026 16:07

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Canadiens: «repartir à zéro» pour oublier la défaite à Buffalo
Esprit sportif / Cogeco Média

Pour débuter sa chronique sportive, Meeker Guerrier met l'accent sur la nécessité pour les Canadiens de Montréal d'avoir une «mémoire à court terme» après sa défaite de 4-2 contre les Sabres. 

Malgré ce revers, l'équipe demeure positive, considérant les Sabres comme une équipe talentueuse mais encore «prenable». 

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, jeudi après-midi au Québec maintenant

Autres sujets abordé: 

  • La Victoire de Montréal dispute un match pivot en séries éliminatoires au Minnesota;
  • Montréal renforce sa position sur la scène internationale en devenant le théâtre d'épreuves de qualification olympique pour 2028, incluant le flag-football et le basketball 3x3.

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