À 24 heures du deuxième match contre les Sabres

Les Canadiens de Montréal «ne sont pas ébranlés», contrairement à plusieurs partisans de l'équipe, à la suite de leur défaite 4 à 2 contre les Sabres de Buffalo, mercredi.

C'est ce qu'explique Martin McGuire, qui est allé à la rencontre de l'entraîneur-chef Martin St-Louis pour prendre le pouls de la situation.

Ce dernier veut éviter que sa formation ne tombe dans des montagnes russes d'émotions, alors qu'il reste de nombreux matchs à disputer dans cette série.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, sur l'état d'esprit de l'équipe montréalaise, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.