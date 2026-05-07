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À 24 heures du deuxième match contre les Sabres

Les Canadiens «ne sont pas ébranlés» -Martin McGuire

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 mai 2026 17:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Les Canadiens «ne sont pas ébranlés» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal «ne sont pas ébranlés», contrairement à plusieurs partisans de l'équipe, à la suite de leur défaite 4 à 2 contre les Sabres de Buffalo, mercredi.

C'est ce qu'explique Martin McGuire, qui est allé à la rencontre de l'entraîneur-chef Martin St-Louis pour prendre le pouls de la situation.

Ce dernier veut éviter que sa formation ne tombe dans des montagnes russes d'émotions, alors qu'il reste de nombreux matchs à disputer dans cette série.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, sur l'état d'esprit de l'équipe montréalaise, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.

«On regarde les choses froidement, on corrige et on avance. Le Canadien, les joueurs et l'entraîneur n'ont pas l'impression qu'ils ont joué un match pourri d'un bout à l'autre. Il y a des moments où le Canadien avait la rondelle, même qu'ils ont eu la rondelle plus qu'ils croyaient qu'ils étaient pour l'avoir.»

Martin McGuire

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