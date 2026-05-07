Moins de budget pour les livres dans les écoles

Les écoles pourraient délaisser les livres pour le sport: c’est ce qu’on sous-entend des nouvelles règles proposées par la ministre de l’Éducation, Sonia LeBel. La ministre a indiqué que les écoles auront la possibilité de délaisser l’achat de livres au profit d’activités sportives ou parascolaires.
Ceci a suscité plusieurs réactions des milieux littéraires et scolaires, ainsi que du député Gabriel Nadeau-Dubois.
Écoutez à ce sujet Gabriel Nadeau-Dubois, député sortant de Gouin de Québec solidaire, en compagnie de Philippe Cantin.
Le député de Québec solidaire exprime son inquiétude face à la réforme du financement scolaire menée par la ministre Sonia Lebel.
Il souligne une baisse de 12 % des achats de livres en 2023 (250 000 livres de moins) et il craint que cette nouvelle réforme ne fasse qu'accentuer le problème.
«La ministre a réformé le mode de financement de l'éducation pour qu'il y ait beaucoup moins d'enveloppes et qu'elle ait plus de flexibilité, plus de souplesse pour les gens qui gèrent nos écoles au quotidien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il faut faire attention à ne pas créer d'autres problèmes, parce qu'un des effets de la réforme de la ministre LeBel, c'est qu'il n'y aura plus dorénavant, dans nos écoles, aucun budget qui va être vraiment réservé pour acheter des livres.»