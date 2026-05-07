Moins de budget pour les livres dans les écoles

Les écoles pourraient délaisser les livres pour le sport: c’est ce qu’on sous-entend des nouvelles règles proposées par la ministre de l’Éducation, Sonia LeBel. La ministre a indiqué que les écoles auront la possibilité de délaisser l’achat de livres au profit d’activités sportives ou parascolaires.

Ceci a suscité plusieurs réactions des milieux littéraires et scolaires, ainsi que du député Gabriel Nadeau-Dubois.

Écoutez à ce sujet Gabriel Nadeau-Dubois, député sortant de Gouin de Québec solidaire, en compagnie de Philippe Cantin.

Le député de Québec solidaire exprime son inquiétude face à la réforme du financement scolaire menée par la ministre Sonia Lebel.

Il souligne une baisse de 12 % des achats de livres en 2023 (250 000 livres de moins) et il craint que cette nouvelle réforme ne fasse qu'accentuer le problème.