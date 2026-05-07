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Popularité grandissante de l'épicerie à rabais

«C'est une offre complémentaire»: Liquidation Marie fait des petits au Québec

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 mai 2026 16:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«C'est une offre complémentaire»: Liquidation Marie fait des petits au Québec
Liquidation Marie compte une dizaine d'épiceries à rabais au Québec. / Adobe Stock / illustrez-vous

Un nouveau magasin Liquidation Marie a ouvert ses portes, jeudi, à Granby, où les clients ont attendu des heures pour pouvoir s'offrir ses produits.

Son concept, celui de vendre des produits d'épicerie qui approchent de leur date de péremption, et ce à bas prix, a sa place, malgré la concurrence des grandes bannières, selon le Conseil canadien du commerce de détail.

Écoutez Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail réagir à ce nouveau phénomène, jeudi, au Québec maintenant.

«Dans certaines épiceries, vous avez davantage de services, donc vous avez des produits différents, des fois des produits premium. Dans d'autres cas, on va vraiment vers du rabais ou de l'achat en grandes quantités.. Donc tous ces modèles-là servent une clientèle qui en a besoin.»

Michel Rochette

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