Popularité grandissante de l'épicerie à rabais

Un nouveau magasin Liquidation Marie a ouvert ses portes, jeudi, à Granby, où les clients ont attendu des heures pour pouvoir s'offrir ses produits.

Son concept, celui de vendre des produits d'épicerie qui approchent de leur date de péremption, et ce à bas prix, a sa place, malgré la concurrence des grandes bannières, selon le Conseil canadien du commerce de détail.

Écoutez Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail réagir à ce nouveau phénomène, jeudi, au Québec maintenant.