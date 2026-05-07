Des péages pour financer les infrastructures?

L'Alliance Transit a dévoilé un rapport accablant sur l’état des infrastructures du réseau routier supérieur et du transport collectif ainsi que de leur financement.

Selon le groupe, il est de plus en plus urgent d’augmenter le nombre de péages pour financer l’entretien des routes.

Écoutez à ce sujet Samuel Pagé-Plouffe, porte-parole de l’Alliance Transit, au micro de Philippe Cantin.

Le rapport révèle que 82 % des besoins de la STM sont non financés et recommande d’augmenter les péages, comme sur l’A-25 et l’A-30, pour financer l’entretien.

L’Alliance Transit insiste sur l’urgence d’une réflexion collective et la nécessité d’alternatives de mobilité pour éviter la congestion et garantir la sécurité.