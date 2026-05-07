Des cours offerts au Bas Saint-Laurent

Du haut de leurs 17 ans, Jacob Santaire et Laurent Theriault se sont trouvé un nouveau boulot pour l'été: celui de lancer une entreprise d’expéditions de pêche au bar rayé dans le bas St-Laurent.

Expédition pêche BSL offre des cours de pêche à leurs clients et des expéditions selon les compétences de leur clientèle.

Dévoués dans leurs démarches, ils sont d'ores et déjà inscrits au Registre des entreprises, se sont procuré leur équipement et reçoivent même des conseils de leur MRC.

Écoutez les jeunes entrepreneurs Jacob Santerre et Laurent Thériault parler de leur entreprise de pêche, jeudi, au micro de Philippe Cantin.