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Des cours offerts au Bas Saint-Laurent

À 17 ans, ils lancent leur entreprise de pêche: «On est vraiment dévoués!»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 mai 2026 16:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
À 17 ans, ils lancent leur entreprise de pêche: «On est vraiment dévoués!»
deux jeunes de 17 ans de Rimouski, ont fondé Expédition Pêche BSL, une entreprise d’expéditions de pêche au bar rayé dans le Bas St-Laurent. / Adobe Stock / Nathie

Du haut de leurs 17 ans, Jacob Santaire et Laurent Theriault se sont trouvé un nouveau boulot pour l'été: celui de lancer une entreprise d’expéditions de pêche au bar rayé dans le bas St-Laurent.

Expédition pêche BSL offre des cours de pêche à leurs clients et des expéditions selon les compétences de leur clientèle.

Dévoués dans leurs démarches, ils sont d'ores et déjà inscrits au Registre des entreprises, se sont procuré leur équipement et reçoivent même des conseils de leur MRC.

Écoutez les jeunes entrepreneurs Jacob Santerre et Laurent Thériault parler de leur entreprise de pêche, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«On a trouvé qu'il y avait un gros manque d'information sur la pêche au bar [rayé] ici à Rimouski, donc on s'est dit que c'était quand même un marché assez grand, qu'on pourrait aller chercher le plus de monde possible puis de les amener à nous.»

Jacob Santerre

«On a vraiment un cours offert pour toutes les personnes. On va adapter le cours selon les compétences. On veut vraiment toucher le plus grand public puis faire que notre activité est accessible à tout le monde.»

Laurent Thériault

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