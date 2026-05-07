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L'ouverture de La commission

Défaite des Canadiens, sanctions politiques et éthique

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Entendu dans

La commission

le 7 mai 2026 12:14

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Défaite des Canadiens, sanctions politiques et éthique
La commission / Cogeco Média

En ouverture de La Commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur l'actualité marquante du jour. 

Le duo débute par une analyse de la récente défaite des Canadiens de Montréal.

La discussion bifurque ensuite vers le congédiement surprise de Jean-Pierre Lauzon, président des cols bleus, évincé par ses propres membres en raison de négociations stagnantes avec la Ville. 

Enfin, ils abordent l'amende record de 8 000 $ imposée à la députée Sona Lakhoyan Olivier pour usage partisan de son bureau de comté.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder les points chauds de l'actualité, jeudi midi à La commission.  

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