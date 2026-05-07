L'ouverture de La commission

En ouverture de La Commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur l'actualité marquante du jour.

Le duo débute par une analyse de la récente défaite des Canadiens de Montréal.

La discussion bifurque ensuite vers le congédiement surprise de Jean-Pierre Lauzon, président des cols bleus, évincé par ses propres membres en raison de négociations stagnantes avec la Ville.

Enfin, ils abordent l'amende record de 8 000 $ imposée à la députée Sona Lakhoyan Olivier pour usage partisan de son bureau de comté.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder les points chauds de l'actualité, jeudi midi à La commission.