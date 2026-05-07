SIFA sous la loupe de l'AMP

René Bouchard, de l'Autorité des marchés publics (AMP), dénonce une gestion «déficiente» du projet informatique SIFA par le ministère de la Santé.

Ce système financier, dont les coûts ont explosé de 182 % pour atteindre environ 330 millions de dollars, fait l'objet de six ordonnances de l'AMP.

L'enquête révèle que le ministère connaissait l'insuffisance du financement dès la signature du contrat, mais a tout de même transféré prématurément la responsabilité à Santé Québec.

L'AMP exige désormais une transparence totale et une évaluation rigoureuse des coûts finaux avant toute poursuite du projet.

Écoutez René Bouchard, directeur des affaires publiques, communications et relations gouvernementales chez l'Autorité des marchés publics, jeudi midi à La commission.