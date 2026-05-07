Montréal, Québec et Gatineau

Les régions de la Capitale-Nationale, de Montréal et de l'Outaouais recevront 28 millions de dollars pour la lutte contre l'itinérance, gracieuseté du Gouvernement du Québec et de la première ministre, Christine Fréchette.
Écoutez la bonne nouvelle de la journée choisie par les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, jeudi, à l'émission La commission.
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