Gaffes à l'Assemblée nationale

Dans ce segment des «gaffes de la semaine», Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez décortiquent les récents dérapages à l'Assemblée nationale.

Paul St-Pierre Plamondon est critiqué pour son refus de se lever lors de l'annonce d'une loi contre la violence faite aux femmes, un geste perçu comme dogmatique.

De son côté, Charles Milliard a suscité la controverse avec un lapsus en anglais suggérant deux langues officielles au Québec.

Enfin, France-Élaine Duranceau a provoqué la colère des fonctionnaires en affirmant qu'ils devaient revenir au bureau pour «apprendre à se comporter comme il faut», une déclaration jugée infantilisante.

Écoutez la discussion sur les gaffes de la semaine à l'Assemblée nationale, jeudi midi à La commission.