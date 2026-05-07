Vers 127 comtés

Jean-François Blanchet, directeur général des élections du Québec (DGEQ), exprime ses réserves quant à l'intervention législative visant à ajouter deux circonscriptions (Gaspésie et Montréal), portant le total à 127.

Bien qu'il juge le scrutin d'octobre «jouable», il s'inquiète du précédent créé par les élus qui, en modifiant la carte par projet de loi, franchissent une ligne d'indépendance cruciale.

Il rappelle que la loi actuelle se base uniquement sur l'égalité du vote entre électeurs, ignorant la réalité géographique des députés.

Le DGEQ appelle les partis à moderniser ces critères plutôt qu'à intervenir de manière ponctuelle.

Écoutez Jean-François Blanchet, directeur général des élections, expliquer le tout, jeudi midi à La commission.