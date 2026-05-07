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Vers 127 comtés

Réforme de la carte électorale: le DGEQ craint un précédent politique

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Entendu dans

La commission

le May 7, 2026 12:55 PM

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Réforme de la carte électorale: le DGEQ craint un précédent politique
Jean-François Blanchet, directeur général des élections du Québec / Karoline Boucher/ La Presse Canadienne

Jean-François Blanchet, directeur général des élections du Québec (DGEQ), exprime ses réserves quant à l'intervention législative visant à ajouter deux circonscriptions (Gaspésie et Montréal), portant le total à 127. 

Bien qu'il juge le scrutin d'octobre «jouable», il s'inquiète du précédent créé par les élus qui, en modifiant la carte par projet de loi, franchissent une ligne d'indépendance cruciale.

Il rappelle que la loi actuelle se base uniquement sur l'égalité du vote entre électeurs, ignorant la réalité géographique des députés.

Le DGEQ appelle les partis à moderniser ces critères plutôt qu'à intervenir de manière ponctuelle.

Écoutez Jean-François Blanchet, directeur général des élections, expliquer le tout, jeudi midi à La commission

«L'Intégrité des élections n'est pas en cause [...] mais je vais vous dire franchement, c'est quand même pas la situation idéale. »

Jean-François Blanchet

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