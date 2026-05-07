La faute du troisième lien?

Le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), qui vise à entretenir les infrastructures de transport du Québec se vide cinq fois plus vite qu'il se remplit.

Rapidement, le débat divague vers la nécessité d'un troisième lien à Québec entre Luc Ferrandez, qui ironise la situation et Nathalie Normandeau, qui estime que la capitale nationale en aura besoin d'un, un jour...

Écoutez l'édito de l'animateur Luc Ferrandez, jeudi, à La commission, en compagnie de Nathalie Normandeau.