100 postes de résidents non comblés au Québec

Le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ, a exprimé son inquiétude face à la désaffection croissante pour la médecine de famille au Québec.

Alors que 100 postes de résidents sont demeurés vacants cette année, il pointe du doigt des contraintes administratives lourdes et un climat de négociation tendu avec le gouvernement qui découragent les futurs médecins.

Dans ce contexte difficile, est-ce que les médecins de famille s'approchent de leur objectif de prise en charge de patients?

Écoutez Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, expliquer le tout, jeudi midi à La commission.