Contrer le décrochage scolaire

Un article du journal Le Devoir suscite l'inquiétude en suggérant que les centres de services scolaires pourraient bientôt privilégier le sport au détriment de l'achat de livres, à la suite d'une fusion de budgets.

Les animateurs et leur invité, l'ex-directeur d'école Emilio Norcia, qualifient ce choix de «surréaliste», affirmant que la lecture et l'activité physique sont deux besoins fondamentaux indissociables.

M. Norcia souligne que l'école doit plutôt miser sur la détection des talents individuels — qu'ils soient sportifs, artistiques ou littéraires — pour maintenir l'engagement des jeunes et lutter durablement contre le décrochage scolaire.

Écoutez Emilio Norcia, ex-directeur d’école dans les secteurs primaire, secondaire et adaptation scolaire, donner son avis, jeudi à La commission.