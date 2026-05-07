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Contrer le décrochage scolaire

Éducation au Québec: faut-il vraiment choisir entre les livres et les sports?

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Entendu dans

La commission

le 7 mai 2026 14:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Éducation au Québec: faut-il vraiment choisir entre les livres et les sports?
À la suite d'une directive de la ministre Sonia Lebel, est-ce que les écoles du Québec se dirigent vers une priorisation du sport sur les livres? / Przemek Klos / Adobe Stock

Un article du journal Le Devoir suscite l'inquiétude en suggérant que les centres de services scolaires pourraient bientôt privilégier le sport au détriment de l'achat de livres, à la suite d'une fusion de budgets. 

Les animateurs et leur invité, l'ex-directeur d'école Emilio Norcia, qualifient ce choix de «surréaliste», affirmant que la lecture et l'activité physique sont deux besoins fondamentaux indissociables.

M. Norcia souligne que l'école doit plutôt miser sur la détection des talents individuels — qu'ils soient sportifs, artistiques ou littéraires — pour maintenir l'engagement des jeunes et lutter durablement contre le décrochage scolaire.

Écoutez Emilio Norcia, ex-directeur d’école dans les secteurs primaire, secondaire et adaptation scolaire, donner son avis, jeudi à La commission

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