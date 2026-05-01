États-Unis-Iran

Malgré une nouvelle proposition iranienne transmise par le Pakistan, les tensions entre Téhéran et Washington demeurent vives.

Le spécialiste Thomas Juneau souligne que l'Iran tente d'imposer un nouveau statu quo en démontrant sa capacité concrète à bloquer le détroit d'Ormuz, menaçant ainsi l'économie mondiale.

Alors que Donald Trump rejette l'entente actuelle et évoque l'option militaire, l'administration américaine tente de former une coalition internationale pour sécuriser le trafic maritime.

Selon le spécialiste du Moyen-Orient, nous entrons dans une phase prolongée d'instabilité — une « guerre froide » moyen-orientale — dont il faudra gérer les conséquences plutôt que d'espérer une résolution rapide.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, à La commission.