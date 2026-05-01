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États-Unis-Iran

Vers une «Guerre froide» plus instable au Moyen-Orient?

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Entendu dans

La commission

le 1 mai 2026 12:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Vers une «Guerre froide» plus instable au Moyen-Orient?
Une nouvelle proposition iranienne a été transmise via le Pakistan pour résoudre l'impasse avec les États-Unis concernant le détroit d'Ormuz et le blocus. / (AP Photo/Fatima Shbair)

Malgré une nouvelle proposition iranienne transmise par le Pakistan, les tensions entre Téhéran et Washington demeurent vives.

Le spécialiste Thomas Juneau souligne que l'Iran tente d'imposer un nouveau statu quo en démontrant sa capacité concrète à bloquer le détroit d'Ormuz, menaçant ainsi l'économie mondiale.

Alors que Donald Trump rejette l'entente actuelle et évoque l'option militaire, l'administration américaine tente de former une coalition internationale pour sécuriser le trafic maritime.

Selon le spécialiste du Moyen-Orient, nous entrons dans une phase prolongée d'instabilité — une « guerre froide » moyen-orientale — dont il faudra gérer les conséquences plutôt que d'espérer une résolution rapide.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, à La commission

«Les perspectives d'un accord de paix [...] sont virtuellement nulles. Entre les États-Unis et l'Iran, il y a beaucoup trop d'écart entre les deux.»

Thomas Juneau

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