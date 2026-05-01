Sondage Léger sur la perception des Américains

Seuls 15 % des Américains considèrent le Canada comme un allié, selon un récent sondage de la firme Léger.

Le même sondage montre également que 40 % des Américains ont une perception positive des Canadiens, contre 58 % il y a un an. Mais qu’en est-il de la perception des Américains face à leur propre président?

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages Léger, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.