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Sondage Léger sur la perception des Américains

Sondages désastreux pour Trump: «Il y a une odeur de guerre civile»

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Entendu dans

La commission

le 1 mai 2026 12:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sondages désastreux pour Trump: «Il y a une odeur de guerre civile»
Qu’en est-il de la perception des Américains face à leur propre président? / Alex Brandon / The Associated Press

Seuls 15 % des Américains considèrent le Canada comme un allié, selon un récent sondage de la firme Léger.

Le même sondage montre également que 40 % des Américains ont une perception positive des Canadiens, contre 58 % il y a un an. Mais qu’en est-il de la perception des Américains face à leur propre président?

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages Léger, en discuter vendredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Mais ça va mal aux États-Unis à tous égards. Il y a une senteur de guerre civile aux États-Unis. Les données sont tellement mauvaises pour le président actuel qu’il ne restera pas inactif. Notre sondage montre un taux de satisfaction de 36 % à son égard. Les gens sont, dans une forte proportion, contre la guerre en Iran et contre les tarifs, et ils l’accusent d’être impliqué dans le scandale Epstein. De plus, 78 % des Américains pensent qu’il est responsable de la hausse des prix. Ça ne va pas bien pour Trump, et c’est là qu’il devient dangereux, selon moi.»

Jean-Marc Léger

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