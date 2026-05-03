Étude d'Expédia

Les voyageurs dépensent en moyenne 700 $ (25 % du budget) en achats préalables à leur périple (maillots, crème solaire, pharmacie), selon une nouvelle étude d’Expedia.

Écoutez la chroniqueuse voyage et autrice du livre Expat Fadwa Lapierre en discuter, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

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