Le député de Dubuc, François Tremblay, a officiellement plaidé non coupable mardi au palais de justice de Chicoutimi.

Arrêté en janvier dernier à la sortie d'un bar, l'ex-député caquiste avait alors perdu la maîtrise de son véhicule avant de terminer sa course dans un banc de neige, affichant un taux d'alcoolémie représentant près du double de la limite permise.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Carl Marchand faire le point sur ce dossier, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le processus judiciaire, qui ne reprendra que le 6 octobre prochain, risque de grandement nuire à une éventuelle candidature pour les élections de novembre.

François Tremblay a toutefois réitéré son intention de réintégrer le caucus de la CAQ s'il est blanchi de ces accusations.

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