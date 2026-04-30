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Plus de 123 km/h dans une zone de 50 km/h

Course de rue mortelle à Montréal: 36 mois de prison pour Joseph Briones

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 avril 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Course de rue mortelle à Montréal: 36 mois de prison pour Joseph Briones
Carl Marchand / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique judiciaire, Carl Marchand aborde la condamnation de Joseph Briones, 21 ans, relativement à une course de rue tragique survenue en octobre 2024.

Le jeune homme a reçu une peine de 36 mois de détention mercredi au palais de justice de Montréal pour la mort de Francis Lamoureux, 30 ans.

Briones et un autre conducteur faisaient la course à plus de 123 km/h dans une zone de 50 km/h sur la rue de la Chapelle lorsque l'impact fatal s'est produit.

La juge a souligné que cet accident était «clairement évitable» et a rejeté la demande de peine à domicile formulée par la défense.

Écoutez le chroniqueur Carl Marchand aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Bien que l'accusé ait exprimé des remords sincères, la cour a priorisé le message de dissuasion face à la vitesse excessive dans les rues de la métropole.

On explique aussi que le conducteur d'une Audi e-tron noire impliqué dans la course a pris la fuite et n'a toujours pas été identifié par les autorités.

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