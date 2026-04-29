Une histoire de résilience

Jonathan Léger-Dubuc, l'itinérant dont l'histoire de résilience lors du marathon de Montréal avait ému le Québec, est décédé subitement d'une crise cardiaque.

Écoutez son frère, Éric Dubuc, témoigner de la transformation de Jonathan grâce à la course et son cri du cœur pour soutenir ceux qui l'ont aidé.

L'histoire de Jonathan avait marqué les esprits en septembre dernier : sans-abri, il s'était entraîné avec détermination pour compléter le marathon de Montréal, soutenu par la Mission Old Brewery et l'Accueil Bonneau.

Son frère Éric raconte que Jonathan se préparait activement pour l'édition de 2026, trouvant dans le sport une façon de «revenir à lui-même».

Malgré un passé marqué par l'instabilité depuis le décès de leur père en 2007, Jonathan avait enfin trouvé un logement supervisé et une communauté de coureurs qui l'entourait de bienveillance.

Éric Dubuc a lancé une campagne GoFundMe intitulée «Le dernier marathon!» afin de couvrir les frais funéraires, Jonathan n'ayant aucune assurance, et pour redonner aux organismes qui ont permis à son frère de vivre ses derniers mois dans la dignité et la fierté.