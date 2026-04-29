Formation de la main-d'oeuvre

La récente mise à jour économique du gouvernement de Mark Carney va-t-elle raviver les tensions entre Québec et Ottawa?

En annonçant un investissement de 6 milliards de dollars pour la formation de la main-d'œuvre en construction, le fédéral empiète directement sur une compétence provinciale.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter quelques nouvelles mesures de la mise à jour économique d'Ottawa.

Pour le Québec, cette annonce est perçue comme un test majeur pour la ministre Christine Fréchette et son homologue Jean Boulet, qui devront défendre l'autonomie provinciale face aux conditions que le fédéral tente d'imposer.