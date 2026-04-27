Pour réduire sa dépendance aux États-Unis

Le premier ministre Mark Carney annonce lundi la création d'un «Fonds souverain d'investissement».

Cette initiative stratégique vise trois objectifs clés: affirmer la souveraineté économique face aux États-Unis, freiner l'hémorragie de capitaux — le Canada ayant perdu 1 000 milliards de dollars en investissements nets en dix ans — et démontrer des résultats concrets après deux ans de pouvoir.

Ce fonds, qui permettra une participation citoyenne individuelle, misera sur des partenariats avec le secteur privé et les investisseurs internationaux.

Le succès de ce projet repose sur la capacité du gouvernement à convaincre les marchés étrangers que le rendement au Canada est redevenu compétitif.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, lundi à Lagacé le matin.