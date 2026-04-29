Les secrets du vestiaire en mode éliminatoires

Pierre Gervais, figure emblématique des coulisses du Canadien de Montréal, partage ses souvenirs marquants et son analyse du club actuel.

Il revient sur la transformation radicale du vestiaire dès le début des séries, où l’humour laisse place à une «mission» solennelle, illustrée par une anecdote de Shea Weber.

Gervais dévoile également les dessous de la conquête de 1993, de la superstition extrême de Patrick Roy — dont il cachait le bâton sous clé — au génie de Jacques Demers, qui privilégiait le repos plutôt que l’entraînement pour donner l'avantage aux joueurs lors des prolongations.

Écoutez Pierre Gervais, ancien gérant de l’équipement du Canadien de Montréal et chroniqueur à 98,5 FM, partager son analyse de l'équipe actuelle.