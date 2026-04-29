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Les secrets du vestiaire en mode éliminatoires

Jacques Demers et la recette miracle de la Coupe Stanley 93

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 avril 2026 09:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Pierre Gervais
Pierre Gervais
Jacques Demers et la recette miracle de la Coupe Stanley 93
Pierre Gervais / Cogeco Média

Pierre Gervais, figure emblématique des coulisses du Canadien de Montréal, partage ses souvenirs marquants et son analyse du club actuel. 

Il revient sur la transformation radicale du vestiaire dès le début des séries, où l’humour laisse place à une «mission» solennelle, illustrée par une anecdote de Shea Weber.

Gervais dévoile également les dessous de la conquête de 1993, de la superstition extrême de Patrick Roy — dont il cachait le bâton sous clé — au génie de Jacques Demers, qui privilégiait le repos plutôt que l’entraînement pour donner l'avantage aux joueurs lors des prolongations.

Écoutez Pierre Gervais, ancien gérant de l’équipement du Canadien de Montréal et chroniqueur à 98,5 FM, partager son analyse de l'équipe actuelle. 

«Les éliminatoires, c'est une autre saison. Tout change dans le vestiaire, c'est à couper au couteau. Il n'y a plus personne qui a le goût de faire des jokes.»

Pierre Gervais

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