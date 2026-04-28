Célébration des légendes musicales canadiennes

Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens accueillera de nouveaux membres illustres lors d'une cérémonie prévue le 26 septembre prochain.

Roch Voisine sera honoré pour son immense apport à la musique francophone et sa carrière bilingue couronnée par plus de 15 millions d'albums vendus.

Le groupe culte The Tragically Hip, considéré comme une véritable «religion» au Canada anglais avec 14 millions d'albums vendus à travers le monde, fera également son entrée au Panthéon.

La soirée, qui s'annonce nostalgique, honorera aussi les artistes Feist, Loverboy et Sarah McLachlan.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi à Lagacé le matin.