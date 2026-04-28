Nouvelle cheffe de la Police de Laval

La nouvelle directrice du Service de police de Laval (SPL), Karine Ménard, revient sur son parcours atypique et partage sa vision pour la sécurité de la troisième plus grande ville du Québec.

De ses débuts comme agente d'infiltration dans les milieux du crime organisé à sa nomination comme directrice, elle prône aujourd'hui une approche basée sur le renseignement et la collaboration avec les partenaires communautaires pour faire face aux défis croissants de la métropole lavalloise.

Écoutez la nouvelle cheffe de police, Karine Ménard, faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.