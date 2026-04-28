MTL-TB: une première ronde de haut niveau

La confrontation entre les Canadiens et le Lightning de Tampa Bay se distingue par son niveau de jeu exceptionnel, avec trois matchs s'étant terminés en prolongation sur quatre.

Jean-François Baril souligne que le Lightning et le Canadien, respectivement 5e et 6e au classement général, s'affrontent prématurément dans ce qui ressemble à une finale de conférence.

Ailleurs dans la ligue, les Penguins de Pittsburgh ont réduit l'écart 3-2 contre les Flyers grâce à un but chanceux, tandis que les Oilers d'Edmonton luttent contre l'élimination face aux Ducks, affichant des signes de fatigue extrême, particulièrement chez Connor McDavid.

Écoutez la chronique sportive de Jean-François Baril, mardi à Lagacé le matin.