Le souper des correspondants est reporté

Le ton «présidentiel» de Donald Trump n'aura pas duré très longtemps: au lendemain de sa conférence de presse improvisée suivant la tentative d'assassinat du souper des correspondants, il a dénigré une journaliste de CBS qui lisait le manifeste du présumé criminel.

De l'avis de l'expert en politique internationale, Jean-François Lépine, les événements qui ont eu lieu à Washington sont par ailleurs très inquiétants.

Écoutez le spécialiste d'actualité internationale, ancien diplomate et journaliste, Jean-François Lépine, commenter le sujet, lundi, avec Patrick Lagacé.

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