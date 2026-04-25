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Film en salle depuis vendredi

Michael: «Un film lisse et qui manque tellement d’intériorité»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 avril 2026 09:50

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Michael: «Un film lisse et qui manque tellement d’intériorité»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Michael, un film biographique sur Michael Jackson au cinéma depuis vendredi, ne fait pas le bonheur de Paris Jackson, la fille du célèbre chanteur.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de cette œuvre que la jeune femme a qualifiée de « malhonnête », samedi, lors de sa chronique au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Elle a lu les premières versions de ce scénario-là et elle a dit : “Ce n’est pas ce qu’était mon père, ce n’est pas sa vie”, et je suis totalement d’accord avec elle. C’est un film qui est lisse et qui manque tellement d’intériorité. On reste en surface pendant tout le film. C’est comme si la famille avait voulu redorer le blason de Michael Jackson. Une bonne partie du tournage a été supprimée à la dernière minute, parce qu’au départ, il devait être question d’accusations d’abus sexuels sur des enfants et des adolescents.»

Stéphane Leclair

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