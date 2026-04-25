Film en salle depuis vendredi

Michael, un film biographique sur Michael Jackson au cinéma depuis vendredi, ne fait pas le bonheur de Paris Jackson, la fille du célèbre chanteur.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de cette œuvre que la jeune femme a qualifiée de « malhonnête », samedi, lors de sa chronique au micro de l’animateur Denis Lévesque.