Michel Fugain en tournée au Québec

Depuis le 26 mars, le chanteur Michel Fugain se déplace un peu partout à travers le Québec pour une tournée de 22 spectacles.
Le chanteur n’en est pas à son premier passage dans la province, un endroit qu’il affectionne particulièrement.
Écoutez le chanteur parler de son amour du Québec, dimanche, en entrevue avec l’animateur Denis Lévesque.
«Je ne suis pas sûr de n’être que français quand je viens au Québec. Le public québécois et mes amis québécois, on est tellement habitués de se voir, que ce soit sur ce continent ou sur l’autre, que moi, je suis du pays de mes amis.»
Le chanteur souligne également son approche sur scène, qui tend à s’éloigner des spectacles uniquement musicaux, qu’il considère lui-même ennuyants.
«Moi, je m’adresse directement aux gens et je m’adresserai toujours aux gens. C’est de ça dont ils ont besoin, et de ce dont j’ai besoin. Cet espace de contact devient de plus en plus essentiel dans une société qui se déshumanise. Je n’ai pas envie que le public ne soit que spectateur. J’ai envie qu’on soit amis, quoi!»