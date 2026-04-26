Michel Fugain en tournée au Québec

Depuis le 26 mars, le chanteur Michel Fugain se déplace un peu partout à travers le Québec pour une tournée de 22 spectacles.

Le chanteur n’en est pas à son premier passage dans la province, un endroit qu’il affectionne particulièrement.

Écoutez le chanteur parler de son amour du Québec, dimanche, en entrevue avec l’animateur Denis Lévesque.