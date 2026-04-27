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Économie

Comment fonctionnera le nouveau fonds souverain du Canada?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 avril 2026 18:05

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Comment fonctionnera le nouveau fonds souverain du Canada?
À vos intérêts / Cogeco Média

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, annonce la création du premier fonds souverain au Canada, un Fonds pour un Canada fort. De quoi s’agit-il?

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Le fonctionnement du nouveau fonds souverain du Canada;
  • Il sera doté de 25 milliards de dollars sur trois ans au départ, inspiré du modèle norvégien et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
  • Rogers, acteur majeur à Toronto des télécommunications et du sport (Maple Leafs, Blue Jays, Raptors), prévoit de réduire de moitié ses effectifs (12 500 postes), s’inscrivant dans une vague mondiale de licenciements liée à l’intelligence artificielle et à l’évolution du secteur.

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