Pas le temps de paniquer

La défaite de dimanche soir a beau avoir fait mal, les Canadiens sont encore en bonne position pour l'emporter.
C'est du moins l'avis de l'ancien joueur et capitaine des Canadiens Vincent Damphousse.
Écoutez son analyse de la série entre le Tricolore et le Lightning au Québec maintenant.
«J'ai pris les Canadiens en 7 dans cette série-là et ils ne tirent pas de l'arrière 0-2, c'est 2-2. Il faut mettre les choses en perspective. Oui, c'est une défaite qui est crève-cœur. La façon qu'on a perdu, ça a fait mal [...] Chaque pouce est difficile à gagner, y a pas beaucoup de buts qui se marquent. C'est très, très serré, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin.»