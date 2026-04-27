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Pas le temps de paniquer

«Les Canadiens ont de l'expérience et sont capables d'oublier vite»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 avril 2026 15:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Les Canadiens ont de l'expérience et sont capables d'oublier vite»
Saku Koivu, Vincent Damphousse, Guy Carbonneau, Chris Chelios, Serge Savard et Yvan Cournoyer en 2019. / La Presse Canadienne

La défaite de dimanche soir a beau avoir fait mal, les Canadiens sont encore en bonne position pour l'emporter.

C'est du moins l'avis de l'ancien joueur et capitaine des Canadiens Vincent Damphousse.

Écoutez son analyse de la série entre le Tricolore et le Lightning au Québec maintenant.

«J'ai pris les Canadiens en 7 dans cette série-là et ils ne tirent pas de l'arrière 0-2, c'est 2-2. Il faut mettre les choses en perspective. Oui, c'est une défaite qui est crève-cœur. La façon qu'on a perdu, ça a fait mal [...] Chaque pouce est difficile à gagner, y a pas beaucoup de buts qui se marquent. C'est très, très serré, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin.»

Vincent Damphousse

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