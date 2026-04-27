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Série contre le Lightning

Une défaite qui fait mal aux Canadiens

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 avril 2026 16:36

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Une défaite qui fait mal aux Canadiens
Esprit sportif / Cogeco Média

Les Canadiens ont échappé une avance de deux buts face au Lightning de Tampa Bay, dimanche, pour finalement perdre le quatrième match de cette série 3 à 2.

Comment l'équipe rebondira-t-elle lors du prochain match qui sera disputé à Tampa Bay?

Juraj Slafkovsky, qui a subi une violente mise en échec dimanche, retrouvera-t-il confiance?

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier faire le point, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés:

  • Un but des Ducks en prolongation fait jaser à travers la LNH.

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