Série contre le Lightning

Les Canadiens ont échappé une avance de deux buts face au Lightning de Tampa Bay, dimanche, pour finalement perdre le quatrième match de cette série 3 à 2.

Comment l'équipe rebondira-t-elle lors du prochain match qui sera disputé à Tampa Bay?

Juraj Slafkovsky, qui a subi une violente mise en échec dimanche, retrouvera-t-il confiance?

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier faire le point, lundi, au micro de Philippe Cantin.