Le programme «Les grandes révisions», offert par l'organisme Alloprof depuis quelques années, fait son retour cette année avec plusieurs améliorations qui aideront les jeunes du secondaire à se préparer pour les examens du ministère qui arrivent à grands pas.

Les grandes révisions sont des séances de révision virtuelles organisées par Alloprof durant lesquelles les élèves peuvent revoir la matière importante pour les examens du ministère.

Cette année, trois matières ont été ajoutées à ce service: les mathématiques, les sciences et l'histoire.

Les séances de révisions seront également disponibles en rattrapage sur les plateformes Tik Tok et Youtube.

Écoutez Rosiane Arseneau, porte-parole d'Alloprof, présenter les améliorations apportées au programme, lundi, au micro de Philippe Cantin.