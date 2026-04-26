La caquiste Christine Fréchette a récemment fait son entrée comme nouvelle première ministre du Québec.
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour analyser l'arrivée de cette figure féminine à la tête de la province, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Elle a de l’expérience au gouvernement, et c’était une des très bonnes ministres de François Legault. Je l’avais remarquée à l’époque et ce n’est pas une deux de pique. Et moi, je recommence à m’intéresser à la CAQ comme parti de gouvernement. Autrement dit, elle m’a impressionné, Christine Fréchette. Je trouve qu’elle a réussi son entrée en piste et qu’elle est surprenante. Elle est en train de changer l’image de la CAQ, même si je ne sais pas à quel point ça va être rentable.»
Autre sujet abordé:
- La censure du film «Génération Trans»