 Aller au contenu
Déjà 97 millions au box-office nord-américain

Le «Roi de la Pop» fait encore vendre, malgré un film jugé «navet»

par 98.5

0:00
3:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 avril 2026 09:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Le «Roi de la Pop» fait encore vendre, malgré un film jugé «navet»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le film biographique sur le «Roi de la Pop», simplement intitulé Michael, connaît un départ historique au box-office malgré une réception glaciale de la part des critiques.

Avec des recettes mondiales dépassant déjà les 217 millions de dollars pour son premier week-end, le long-métrage s'installe parmi les biographies musicales les plus lucratives, aux côtés de Bohemian Rhapsody et Elvis.

Pourtant, le film est loin de faire l'unanimité.

Qualifié de «navet», l'œuvre est critiquée pour son manque d'authenticité et ses répliques clichés. 

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, lundi à Lagacé le matin

«Le film ne tient pas la route parce que c'est une histoire qui a été inventée. En fait, moi j'ai l'impression qu'on est dans un film de licorne... c'est pas la vraie vie de Michael Jackson.»

Catherine Brisson

Vous aimerez aussi

Michael: «Un film lisse et qui manque tellement d’intériorité»
Signé Lévesque
Michael: «Un film lisse et qui manque tellement d’intériorité»
0:00
7:24
Ginette Reno aura 80 ans mardi
Signé Lévesque
Ginette Reno aura 80 ans mardi
0:00
2:15
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Séries LHJMQ : l’Armada cherche son «septième joueur» pour vaincre Moncton
Rattrapage
Dans l'ombre des séries des Canadien
Séries LHJMQ : l’Armada cherche son «septième joueur» pour vaincre Moncton
«J'aurais aimé ça avoir mon équipement et retourner sur la patinoire» -Cournoyer
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le symbole du flambeau
«J'aurais aimé ça avoir mon équipement et retourner sur la patinoire» -Cournoyer
18% de pourboire au restaurant: «Je n'irai plus, j'aime pas le grapillage»
Rattrapage
Quand la loi n'est pas respectée
18% de pourboire au restaurant: «Je n'irai plus, j'aime pas le grapillage»
Le Centre Bell et le métro: un modèle de civisme montréalais
Rattrapage
Des milliers de personnes en espace clos
Le Centre Bell et le métro: un modèle de civisme montréalais
Un entrepreneur de Brossard bouche les nids-de-poule bénévolement
Rattrapage
Des centaines de milliers de vue sur Tik Tok
Un entrepreneur de Brossard bouche les nids-de-poule bénévolement
Une caméra cachée mène à une intervention du Protecteur du citoyen
Rattrapage
Maltraitance en résidence pour personnes âgées
Une caméra cachée mène à une intervention du Protecteur du citoyen
Troisième tentative d'assassinat en deux ans: «C'est extrêmement inquiétant»
Rattrapage
Le souper des correspondants est reporté
Troisième tentative d'assassinat en deux ans: «C'est extrêmement inquiétant»
«Le Fonds souverain devient un outil géopolitique autant qu'économique»
Rattrapage
Pour réduire sa dépendance aux États-Unis
«Le Fonds souverain devient un outil géopolitique autant qu'économique»
Bracelets antirapprochement : «Un GPS pour localiser leur victime»
Rattrapage
Faire sonner l'alarme 93 fois en dix semaines
Bracelets antirapprochement : «Un GPS pour localiser leur victime»
«Le gouvernement d'un côté nous aide et de l'autre nous tue» -Louis Morissette
Rattrapage
Frais de recyclage des magazine
«Le gouvernement d'un côté nous aide et de l'autre nous tue» -Louis Morissette
Auto: dépensez-vous vraiment plus de 1400$ par mois pour rouler?
Rattrapage
Statistique choc
Auto: dépensez-vous vraiment plus de 1400$ par mois pour rouler?
Christine Fréchette à Washington: «Elle a un plan et elle l'exécute à merveille»
Rattrapage
Première ministre depuis deux semaines seulement
Christine Fréchette à Washington: «Elle a un plan et elle l'exécute à merveille»
Entrevue complète de Julien Doré et Catherine Brisson
Rattrapage
Lagacé le matin
Entrevue complète de Julien Doré et Catherine Brisson
L'homme qui mangeait sa salade pendant la tentative d'assassinat de Trump
Rattrapage
Souper des correspondants
L'homme qui mangeait sa salade pendant la tentative d'assassinat de Trump