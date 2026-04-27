Déjà 97 millions au box-office nord-américain

Le film biographique sur le «Roi de la Pop», simplement intitulé Michael, connaît un départ historique au box-office malgré une réception glaciale de la part des critiques.

Avec des recettes mondiales dépassant déjà les 217 millions de dollars pour son premier week-end, le long-métrage s'installe parmi les biographies musicales les plus lucratives, aux côtés de Bohemian Rhapsody et Elvis.

Pourtant, le film est loin de faire l'unanimité.

Qualifié de «navet», l'œuvre est critiquée pour son manque d'authenticité et ses répliques clichés.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, lundi à Lagacé le matin.