Des centaines de milliers de vue sur Tik Tok

Un entrepreneur de Brossard offre aux Montréalais de colmater leurs nids-de-poule gratuitement dans une vidéo vue par plus de 700 000 personnes sur les réseaux sociaux.

Sans mandat de la Ville, il explique faire ça pour aider notamment à améliorer la sécurité des citoyens, dans un coup de publicité assez efficace, explique le chroniqueur Frédéric Labelle.

Expliquer le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, expliquer le tout, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.