Chronique culturelle

Le chroniqueur Stéphane Leclair a récemment découvert la série policière Les Témoins, sur TV5, qu’il a particulièrement appréciée.
Écoutez son appréciation de cette production française, samedi, lors de sa chronique au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«C'est une série saisissante dès les premières minutes. On voit des corps qui ont été déterrés, avant d'être placés dans des maisons. Et on veut savoir qui a fait ça. Et Thierry Lhermitte, qui joue un policier, décide de revenir tranquillement pratiquer son métier.»