Chronique culturelle

La chanteuse Ginette Reno célébrera son 80e anniversaire de naissance mardi, et sera à l’émission En direct de l’univers samedi soir.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter au micro de l’animateur Denis Lévesque.
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