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Tentative d'assassinat de Donald Trump

«Les États-Unis, c'est une société malade», selon Patrick Lagacé

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 avril 2026 06:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Les États-Unis, c'est une société malade», selon Patrick Lagacé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi, Patrick Lagacé aborde la sécurité défaillante entourant Donald Trump après qu'un homme armé ait été intercepté samedi lors du souper des correspondants de la Maison-Blanche. 

L'animateur souligne les critiques croissantes envers les services secrets américains, mises en cause pour des lacunes par le passé.

L'animateur de Lagacé le matin estime que le suspect, un progressiste californien, s'inscrit dans un climat de violence politique de plus en plus lourd aux États-Unis.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur les événements, lundi matin, dans son tour d'horizon.

«C'est une société malade, les États-Unis, malade de sa politique polarisée et polarisantes. Et au delà des motivations des uns et des autres, c'est le symptôme de cette culture qui est malade.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Dure défaite des Canadiens contre le Lightning, dimanche;
  • L'Iran propose de rouvrir le détroit d'Ormuz et de mettre fin à la guerre, tandis que le prix du baril grimpe;
  • Ottawa s'apprête à annoncer un fonds d'investissement inspiré du modèle norvégien pour développer les infrastructures nationales;
  • Bracelets antirapprochement: un bilan de La Presse révèle que 148 individus ont été incarcérés pour ne pas avoir respecté les conditions liées à ces dispositifs;
  • Une vérification de l'Office de la protection du consommateur montre que la majorité des établissements ne sont pas conformes à la nouvelle loi sur les pourboires;
  • Un Québécois sur deux est désormais favorable au retour du péage sur les routes selon un sondage Léger;
  • Maltraitance en RPA: le Protecteur du citoyen blâme une résidence de Québec après que des images cachées aient montré de la négligence envers une dame de 92 ans.

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