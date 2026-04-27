Tentative d'assassinat de Donald Trump

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi, Patrick Lagacé aborde la sécurité défaillante entourant Donald Trump après qu'un homme armé ait été intercepté samedi lors du souper des correspondants de la Maison-Blanche.

L'animateur souligne les critiques croissantes envers les services secrets américains, mises en cause pour des lacunes par le passé.

L'animateur de Lagacé le matin estime que le suspect, un progressiste californien, s'inscrit dans un climat de violence politique de plus en plus lourd aux États-Unis.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point sur les événements, lundi matin, dans son tour d'horizon.