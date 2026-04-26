Quatrième match Canadiens-Lightning

Les rassemblements de partisans pendant les séries éliminatoires, que ce soit à l’extérieur du Centre Bell ou dans une église, sont de plus en plus populaires.

Les chiffres le prouvent: près de 4000 personnes étaient regroupées à l'extérieur pour voir le but gagnant de Lane Hutson en prolongation, vendredi. Ces événements peuvent représenter des retombées économiques importantes, allant jusqu'à 250 000$ par match.

En direct du Centre Bell, l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville témoigne de l'engouement des partisans présents pour visionner la rencontre sur l'écran géant, aux abords de l'aréna.

Écoutez l'analyse d'Hugues Léger sur les retombées économiques d’une participation du Tricolore en séries, mercredi, au micro de Mario Langlois.

L'expert en marketing analyse ce phénomène et les retombées économiques associées à ces rassemblements.