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Quatrième match Canadiens-Lightning

Rassemblement des partisans: «C'est évidemment payant pour l'économie locale»

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Les amateurs de sports

le 26 avril 2026 16:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

Rassemblement des partisans: «C'est évidemment payant pour l'économie locale»
Des partisans ont regardé le match de vendredi dans la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste. / La Presse Canadienne

Les rassemblements de partisans pendant les séries éliminatoires, que ce soit à l’extérieur du Centre Bell ou dans une église, sont de plus en plus populaires.

Les chiffres le prouvent: près de 4000 personnes étaient regroupées à l'extérieur pour voir le but gagnant de Lane Hutson en prolongation, vendredi. Ces événements peuvent représenter des retombées économiques importantes, allant jusqu'à 250 000$ par match.

En direct du Centre Bell, l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville témoigne de l'engouement des partisans présents pour visionner la rencontre sur l'écran géant, aux abords de l'aréna.

Écoutez l'analyse d'Hugues Léger sur les retombées économiques d’une participation du Tricolore en séries, mercredi, au micro de Mario Langlois.

L'expert en marketing analyse ce phénomène et les retombées économiques associées à ces rassemblements.

«Sachant que le prix des billets a presque doublé en dix ans pour les gros événements sportifs, c'est de plus en plus inaccessible. Mais, les gens veulent vivre cette frénésie-là en communauté, en gang. On veut être dans cette atmosphère électrique, ce qui fait que les rassemblements fonctionnent très bien. C'est évidemment payant pour l'économie locale puisque les gens dépensent moyenne 50 $ par match.»

Hugues Léger

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