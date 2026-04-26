Quatrième match Canadiens-Lightning

Mario Langlois rejoint l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, qui est accompagné de la nouvelle acquisition du 98.5, Gino Chouinard.

Celui qui animera l'émission du retour dès l'automne prochain raconte comment son amour pour le hockey a évolué, passant des Nordiques aux Canadiens.

Il témoigne également de son engouement pour l'édition actuelle du Tricolore.

Écoutez Jérémie Rainville et Gino Chouinard, en direct du Centre Bell, discuter de la quatrième rencontre de la série Canadiens-Lightning, dimanche, en compagnie de Mario Langlois.