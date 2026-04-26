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Quatrième match Canadiens-Lightning

«L'adversité a rendu l'équipe meilleure» -Sylvain Guimond

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 26 avril 2026 18:32

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«L'adversité a rendu l'équipe meilleure» -Sylvain Guimond
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

La gestion du stress, la frustration et les émotions sur et en dehors de la glace sont des éléments qui peuvent influencer les performances des joueurs en séries éliminatoires.

Malgré que le CH possède l'une des plus jeunes formations de la LNH, les joueurs ont fait preuve d'une grande maturité face à l'adversité cette saison, et ça semble se poursuivre face au Lightning.

Écoutez le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond, en discuter, dimanche, en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé.

«C'est l'adversité qui amène ces résultats. À travers la saison, l'adversité ne les a pas écrasés, elle a fait en sorte qu'ils sont remontés à chaque fois. Je pense que les gens ne sont pas partis une seule fois trop tôt du Centre Bell parce que tu ne savais pas ce qui pouvait arriver, ce n'était jamais terminé. Cette équipe-là, c'est ça qu'ils sont. L'adversité les rends meilleurs. Ils sont soudés. C'est une famille.» 

Sylvain Guimond

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