Quatrième match Canadiens-Lightning

La gestion du stress, la frustration et les émotions sur et en dehors de la glace sont des éléments qui peuvent influencer les performances des joueurs en séries éliminatoires.

Malgré que le CH possède l'une des plus jeunes formations de la LNH, les joueurs ont fait preuve d'une grande maturité face à l'adversité cette saison, et ça semble se poursuivre face au Lightning.

Écoutez le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond, en discuter, dimanche, en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé.