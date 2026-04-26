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Quatrième match Canadiens-Lightning

La série Canadiens-Lightning sous la loupe des statistiques avancées

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 avril 2026 18:09

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
La série Canadiens-Lightning sous la loupe des statistiques avancées
Mario Langlois / Cogeco Média

Les statistiques avancées révèlent que les Canadiens donnent du fil à retordre au Lightning.

Selon ses statistiques, l'équipe de Martin St-Louis fait de l'excellent travail pour protéger le devant du filet, ce qui facilite grandement le travail de Jakub Dobes.

Les défenseurs du Tricolore ont aussi à l'oeil Nikita Kucherov et l'empêchent d'obtenir des tirs de qualité.

Les chiffres confirment également que Zachary Bolduc joue son meilleur hockey depuis le début des séries, lui qui est premier chez les Canadiens pour les rondelles récupérées et les batailles remportées en zone offensive.

Écoutez l'expert en statistiques avancées, Billy Bertrand, présenter le tout lors de la table ronde d'avant-match aux Amateurs de sports.

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